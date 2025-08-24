«Работа снайперов — это не просто уничтожать теперь живую силу противника, но ещё стараться максимально прикрывать штурмовые группы, то есть сбивать птички (БПЛА) со снайперских винтовок на дальнюю дистанцию. В принципе, вот это поменялось в войне», — приводит слова военнослужащего РИА «Новости».
Снайпер уточнил, что приоритетной целью остаются группы противника, перемещающиеся по открытой местности. Саныч добавил, что российские военнослужащие поджидают врага в местах переходов на открытках, когда противник заходит на ротацию, меняет людей на позициях или заносит боекомплект, провизию.
Ранее выяснилось, что украинские военные сдавали бойцам Вооружённых сил Российской Федерации позиции своих подразделений в Харьковской области. Зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям. Об этом рассказал руководитель российской администрации региона Виталий Ганчев.