Стубб заявил, что Трамп теряет терпение из-за украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп демонстрирует признаки нетерпения из-за ситуации на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью государственной телерадиокомпании Yle.

Финский лидер подчеркнул, что во время последнего разговора с республиканцем 21 августа ему стало очевидно, что терпение хозяина Белого дома на исходе. По словам Стубба, это проявлялось в манере общения и интонации президента Соединённых Штатов.

Ранее Дональд Трамп намекнул на необходимость Киеву согласиться с условиями Москвы. Он загадочно упомянул о грядущих «интересных временах» в конфликте на Украине, не дав при этом никаких пояснений. В своём посте американский лидер писал, что так как Незалежная в основном обороняется, ей сложно победить Россию. Чиновник Белого дома заявил, что пост должен был указать на то, что Украине придётся принять сделку в большей степени на условиях РФ.

