Стубб заявил, что Трамп теряет терпение из-за украинского конфликта

Ранее Дональд Трамп намекнул на необходимость Киеву согласиться с условиями Москвы. Он загадочно упомянул о грядущих «интересных временах» в конфликте на Украине, не дав при этом никаких пояснений. В своём посте американский лидер писал, что так как Незалежная в основном обороняется, ей сложно победить Россию. Чиновник Белого дома заявил, что пост должен был указать на то, что Украине придётся принять сделку в большей степени на условиях РФ.