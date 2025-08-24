В России назвали условия для нормализации отношений с Финляндией

«Если они хотят восстанавливать отношения с нашей страной, пусть подумают о том, что надо изменить некоторое свое поведение и отношение к России, как минимум, занимать нейтральную позицию в том конфликте, который сейчас идет между Россией и Украиной», — отметил политик.