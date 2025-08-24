В России назвали условия для нормализации отношений с Финляндией

Россия сделает жест доброй воли по восстановлению нормальных отношений с Финляндией в случае, если соседнее государство будет придерживаться нейтралитета в украинском конфликте. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил сенатор Владимир Джафаров.
«Если они хотят восстанавливать отношения с нашей страной, пусть подумают о том, что надо изменить некоторое свое поведение и отношение к России, как минимум, занимать нейтральную позицию в том конфликте, который сейчас идет между Россией и Украиной», — отметил политик.
Финны должны повести себя «правильно и достойно», только тогда возможны позитивные шаги со стороны России, считает сенатор. Однако, по его словам, сейчас подобное развитие маловероятно.
Это связано не только с проукраинской позицией Финляндией. Джафаров отметил, что соседи в последнее время начали проводить активную русофобскую политику.
Ранее «МК» писал, что отношения между Хельсинки и Москвой, как заявил президент Финляндии Александр Стубб, будут строиться заново после завершения конфликта на Украине.
