ВС РФ за сутки уничтожили 50 пунктов управления дронами ВСУ и 8 терминалов Starlink

Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки нанесли значительный урон инфраструктуре управления Вооруженных сил Украины.

Согласно оперативным данным, уничтожено 50 пунктов управления беспилотной авиацией, 8 терминалов спутниковой связи Starlink и 7 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, нейтрализовано 14 минометных расчетов и сбито 40 беспилотников самолетного типа.

Начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров подтвердил, что российские военнослужащие продолжают успешно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, систематически снижая возможности ВСУ по управлению войсками и ведению разведки.

Ранее сообщалось, что военные раскрыли новую роль снайперов в современном конфликте.

