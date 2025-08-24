Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки нанесли значительный урон инфраструктуре управления Вооруженных сил Украины.
Согласно оперативным данным, уничтожено 50 пунктов управления беспилотной авиацией, 8 терминалов спутниковой связи Starlink и 7 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, нейтрализовано 14 минометных расчетов и сбито 40 беспилотников самолетного типа.
Начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров подтвердил, что российские военнослужащие продолжают успешно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, систематически снижая возможности ВСУ по управлению войсками и ведению разведки.
Ранее сообщалось, что военные раскрыли новую роль снайперов в современном конфликте.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.