ВС РФ за сутки уничтожили 50 пунктов управления дронами ВСУ и 8 терминалов Starlink

Согласно оперативным данным, уничтожено 50 пунктов управления беспилотной авиацией, 8 терминалов спутниковой связи Starlink и 7 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, нейтрализовано 14 минометных расчетов и сбито 40 беспилотников самолетного типа.