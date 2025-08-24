Западные страны пытаются затянуть Сербию в НАТО, чтобы стереть память о бомбардировках 1999 года. Об этом заявил российских посол в Белграде Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости.
«Запад тоже хочет, чтобы Сербия, в конце концов, закрыла, как они говорят, эту страницу с натовскими бомбардировками. Давайте сотрудничать с НАТО. Говорят о том, что постепенно можно втянуть в НАТО, в орбиту НАТО, и Сербия станет членом НАТО», — отметил он.
Дипломат назвал еще одну причину, по которой Запад добивается членства Сербии в НАТО. Это событие позволит им снять с себя ответственность за агрессию 1999 года.
Ранее «МК» писал, что граждане Сербии провели вечерние мирные акции в 75 городах страны в поддержку властей и против блокировок учреждений и инфраструктуры, организованных студентами и оппозицией.
