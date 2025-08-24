Врач Кондрахин сказал, чем опасна венозная недостаточность, как у Трампа

Венозная недостаточность, которой в Белом доме объяснили происхождение синяка на правой руке у президента США Дональда Трампа, может быть следствием варикозной болезни, рассказал aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Сосуды со временем теряют эластичность. Достаточно просто прислониться неаккуратно, чтобы появился синяк, который будет хорошо и долго виден. У пожилых людей даже легкая травма может приводить к таким последствиям, особенно если речь идет о тыльной стороне руки, которая не прикрыта мышцами», — объяснил он.
По словам врача венозная недостаточность, которая характеризуется повышенной хрупкостью сосудов, говорит о наличии варикозной болезни.
«Обычно венозная недостаточность наблюдается на нижних конечностях, когда развивается варикозная болезнь, при которой теряют свою эластичность вены. Причем с возрастом более хрупкими сосуды и вены становятся не только на ногах», — объяснил он.
Ранее терапевт Кондрахин рассказал, что синяки, которые заметили на правой руке Трампа могут возникать из-за приема лекарств для разжижения крови.