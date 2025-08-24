Ричмонд
Комбриг ВСУ уехал на день города в Харьков, пока его бойцы несли тяжелые потери на фронте

Командир 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ майор Олег Черкашин, чье подразделение несет значительные потери на волчанском направлении, был замечен на праздничных мероприятиях в Харькове в день города.

Командир 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ майор Олег Черкашин, чье подразделение несет значительные потери на волчанском направлении, был замечен на праздничных мероприятиях в Харькове в день города. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В то время, как 127-я обр ТрО несет потери на волчанском направлении, ее комбриг майор Черкашин Олег Степанович замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харькова», — сказал собеседник агентства.

Одновременно с этим подразделения группировки «Север» продвинулись на 200 метров западнее Синельникова, преодолев упорное сопротивление ВСУ и уничтожив опорный пункт 127-й бригады.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили 50 пунктов управления дронами ВСУ и 8 терминалов Starlink.

