Противостояние между федеральными политэлитами зреет на Дальнем Востоке

На Камчатке пересеклись интересы двух влиятельных лагерей, что ведет к конфликту.
На Дальнем Востоке образовалась интрига. Неожиданные увольнения во время предвыборной кампании губернатора Владимира Солодова выливаются в конфликт с местными группами, за которыми стоит фигура вице-спикера Госдумы — Ирины Яровой. О ссоре двух влиятельных лагерей URA.RU рассказали федеральные источники.
Солодов, переизбирающийся на второй срок в сентябре 2025 года, инициирует громкие отставки в крае с зимы. В январе он уволил министра здравоохранения Александра Гашкова, в феврале — председателя правительства Евгения Чекина, в апреле — зампреда правительства по транспорту Сергея Миронова, в августе мэра Вилючинска Игоря Головчака. Собеседники агентства, близкие к властям Камчатки, подчеркивают, что в прошлом он не совершал таких резких кадровых решений. Эта активизация — часть пиар-кампании, инициированной федеральными политтехнологами.
«У Солодова были проблемы в медиакоммуникации, и сейчас их стараются всячески выправить, в том числе за счет привлечения внешних специалистов, которые помогли несколько перезагрузить ситуацию», — говорит политолог Илья Гращенков.
«Чистка» вызвала недовольство у местных элит, связанных с кругом вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Она начинала карьеру именно на Камчатке и избрана от края. По словам источников, депутат негативно относится к самостоятельности губернатора, приехавшего в ДФО из Москвы. «Край тестируют на “железную руку”. Солодов начал демонстрировать субъектность, но Камчатке это не понравилось», — считает политолог Сергей Маркелов.
Активность губернатора Солодова не понравилась вице-спикеру ГосдумыФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В последний месяц ситуация обострилась до того, что в крае начали обсуждать смену представителя в парламенте на участника СВО в 2026 году. Такую версию озвучили сразу несколько региональных собеседников URA.RU. Они добавили, что для реализации задуманного Солодов может опереться на ресурс полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Федеральный инсайдер агентства считает, что такой сценарий маловероятен. По его мнению, у Яровой достаточно влияния, чтобы она избиралась там, где сочтет нужным. Также есть версия о ее переходе в Совфед.
Зампред камчатского правительства по внутренней политике Павел Ясевич высоко оценил эффективность и популярность Яровой, но комментировать ситуацию вокруг ее переизбрания от края не стал. Пресс-секретарь Яровой Мария Чекалдина не прокомментировала происходящее. Сама депутат на звонки не ответила.