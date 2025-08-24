Противостояние между федеральными политэлитами зреет на Дальнем Востоке

В последний месяц ситуация обострилась до того, что в крае начали обсуждать смену представителя в парламенте на участника СВО в 2026 году. Такую версию озвучили сразу несколько региональных собеседников URA.RU. Они добавили, что для реализации задуманного Солодов может опереться на ресурс полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Федеральный инсайдер агентства считает, что такой сценарий маловероятен. По его мнению, у Яровой достаточно влияния, чтобы она избиралась там, где сочтет нужным. Также есть версия о ее переходе в Совфед.