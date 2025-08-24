Ричмонд
WP узнала, что Пентагон планирует разместить войска в Чикаго

Минобороны США планирует разместить несколько тысяч военнослужащих Нацгвардии в Чикаго для борьбы с преступностью, бедностью и миграцией. Накануне Fox News узнал, что в ближайшие недели США мобилизуют военных в 19 штатах.

Источник: AP 2024

Пентагон на протяжении нескольких недель планирует разместить войска в Чикаго для борьбы с преступностью, бездомностью и нелегальной миграцией, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом.

План предполагает несколько вариантов, включая мобилизацию по меньшей мере нескольких тысяч военнослужащих Национальной гвардии в сентябре 2025 года.

Два чиновника сообщили, что использование тысяч военнослужащих на действительной службе в Чикаго также обсуждалось, но этот вариант сочли менее вероятным.

Накануне телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона и документы сообщил, что в ближайшие недели в 19 американских штатах будет мобилизовано до 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

По информации Fox News, речь идет, в частности, об Алабаме, Арканзасе, Флориде, Джорджии, Айдахо, Индиане, Айове, Луизиане, Небраске и других. Наиболее значительное присутствие Нацгвардии ожидается в Техасе.

Солдат мобилизуют для помощи президенту США Дональду Трампу в общенациональной кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью. Срок действия мобилизации — с августа до середины ноября.

Ранее, 11 августа, Трамп также объявил о размещении в Вашингтоне войск Национальной гвардии, округ было решено передать под прямое федеральное управление. Такие действия президент объяснил борьбой за безопасность и чистоту в городе.

Трамп уже вводил войска Нацгвардии в Лос-Анджелес в июне. Тогда он направил более 4 тыс. бойцов Национальной гвардии, 700 морских пехотинцев и др. в ответ на протесты против рейдов, проводимых Иммиграционной и таможенной полицией США.

