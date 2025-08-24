Боцан-Харченко: Запад хочет, чтобы Сербия забыла агрессию НАТО в 1999 году

Накануне Боцан-Харченко провёл переговоры с сербским президентом Александром Вучичием. Сербский лидер рассказал, что он обсудил с послом «все темы, которые представляют интерес для обеих стран, особенно в свете встречи на высшем уровне между лидерами двух стран». Вучич также сообщил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным «должна состояться в кратчайшие сроки».