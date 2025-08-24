Боцан-Харченко: Запад хочет, чтобы Сербия забыла агрессию НАТО в 1999 году

Запад стремится втянуть Сербию в НАТО, в том числе с целью снять с себя ответственность за бомбардировки 1999 года. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы Сербия «перевернула эту страницу» истории и закрыла вопрос натовской агрессии 1999 года.
«Говорят о том, что постепенно можно втянуть в НАТО, в орбиту НАТО, и Сербия станет членом НАТО. Им это надо… Это закроет их ответственность и вину за 1999 год и агрессию», — подчеркнул дипломат.
Кроме того, как отметил посол, Запад одновременно продвигает Сербию в сторону вступления в Евросоюз, поскольку эти процессы часто идут параллельно.
«Мы хорошо знаем их логику, членство в ЕС и членство в НАТО — это две взаимосвязанные и практически неразделимые цели», — сказал Боцан-Харченко.
Вместе с тем он подчеркнул, что официальная позиция Сербии остаётся строго нейтральной, в отличие от так называемого «фактического нейтралитета» ряда стран, которые формально не входят в НАТО, но активно сотрудничают с альянсом.
Накануне Боцан-Харченко провёл переговоры с сербским президентом Александром Вучичием. Сербский лидер рассказал, что он обсудил с послом «все темы, которые представляют интерес для обеих стран, особенно в свете встречи на высшем уровне между лидерами двух стран». Вучич также сообщил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным «должна состояться в кратчайшие сроки».