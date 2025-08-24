Польский наемник ВСУ заблудился в лесу и попал в плен

Польский наемник ВСУ Кшиштоф Флачек заблудился в лесу во время выполнения боевого задания и попал в российский плен. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на самого бойца.
«Я был на задании в лесу, и по нам начался артобстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился. Я остался один, хотел вернуться на украинскую сторону. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме. Я посчитал, что это украинские солдаты, подошел к ним, сказал: “Привет, я украинский солдат”. Они взяли меня: “Давай спрячемся в норе в земле”», — приводит информагентство слова Флачека, уточняя, что «украинскими солдатами» оказались российские военные.
Сейчас польский боец участвует в боевых действиях на стороне России, служа в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном из бывших украинских военнослужащих.
Ранее военный блогер и доброволец из бригады «Эспаньола» Алексей Живов в комментарии aif.ru заявил, что на сторону РФ из-за отчаяния могли перейти десятки иностранных наемников ВСУ.