Польский наемник ВСУ заблудился в лесу и попал в плен

«Я был на задании в лесу, и по нам начался артобстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился. Я остался один, хотел вернуться на украинскую сторону. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме. Я посчитал, что это украинские солдаты, подошел к ним, сказал: “Привет, я украинский солдат”. Они взяли меня: “Давай спрячемся в норе в земле”», — приводит информагентство слова Флачека, уточняя, что «украинскими солдатами» оказались российские военные.