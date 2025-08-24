Спецслужбы Украины дезинформируют ВС РФ для ударов по мирным жителям

На Украине участились случаи передачи украинцами координат для ВС России, чтобы они ударили по ТЦК. В отместку спецслужбы стали отправлять российской стороне данные жилых домов или даже больниц, чтобы снаряды или БПЛА-камикадзе летели в них, передает ТАСС.