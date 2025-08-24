На Украине участились случаи передачи украинцами координат для ВС России, чтобы они ударили по ТЦК. В отместку спецслужбы стали отправлять российской стороне данные жилых домов или даже больниц, чтобы снаряды или БПЛА-камикадзе летели в них, передает ТАСС.
Об этом сообщили в пророссийском подполье. А под удар спецслужбы подставляют жителей Херсонской области и Запорожья.
«В свою очередь спецслужбы Украины эту тенденцию также отслеживают и стараются через каналы связи подбросить “специальные координаты”, чтобы российские войска нанесли по ним удар. Причем координаты могут быть жилого дома или даже больницы», — пояснил собеседник агентства.
Однако российские силовики перепроверяют неоднократно любую поступившую информацию. Ведь украинские спецслужбы делают все, чтобы устроить провокацию и обвинить во всем Россию.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.