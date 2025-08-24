Наемники и ВСУ мародерствуют в Херсонской области

Украинские боевики и иностранные наемники, воюющие на их стороне, занимаются мародерством, обчищая пустые квартиры жителей подконтрольного пока киевскому режиму Херсона. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо, передает ТАСС.
По информации главы региона, две трети населения покинули город. А их жилища стали добычей для укронацистов и их подельников-наемников.
«Наемники беспринципные, им все равно. Они заходят в оставленные квартиры, ведь, например, в Херсоне две трети населения сейчас отсутствуют, соответственно, две трети квартир, жилых домов, предприятия, они полностью возможны для ограбления. Вот этим занимаются наемники, этим занимаются военнослужащие украинской армии», — поделился Сальдо.
Политик также рассказал и о действиях полиции на данные факты. По его словам, правоохранители попросту не реагируют на эти бесчинства. Причем, сами в этом с удовольствием участвуют.
