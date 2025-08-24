Почти 100 беспилотников ВСУ атаковали за ночь Россию. Военная операция, день 1278-й

9:28 Норвегия выделит около 7 млрд крон (более $695 млн) на средства ПВО для Украины.
9:04 ❗️The Wall Street Journal: Вашингтон одобрил продажу 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Киева, они прибудут на Украину в течение шести недель.
8:52 Укомплектованность подразделений ВСУ на Сумском направлении составляет 30−40%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
8:30 ? Минобороны: дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 95 украинских беспилотников.
8:15 Военнослужащие группы войск «Запад» за минувшие сутки обнаружили и уничтожили 50 украинских пунктов управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группы Леонид Шаров.
8:05 Росавиация: ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1278-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.