«Доказано опытом»: В России оценили влияние украинских ракет «Фламинго» на ход СВО

Российские представители власти скептически относятся к заявлениям Украины о разработке новой ракеты «Фламинго». Депутат Госдумы Александр Бородай, возглавляющий 7-ю штурмовую бригаду Добровольческого корпуса, заявил, что этот тип вооружения не сможет изменить баланс сил в ходе текущей спецоперации. По его убеждению, решающий вклад в развитие событий на фронте вносят многочисленные подразделения Вооружённых Сил РФ.

Источник: Life.ru

«Переломить ход боевых действий и основную тенденцию хода боевых действий, конечно, ни одна из этих (ракет. — прим. Life.ru) не сможет. Не выигрываются войны ракетным вооружением, и это уже как раз опытом этой войны доказано», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Бородая, устойчивое преимущество ВС РФ формируется за счёт большого числа солдат в зоне вооружённого конфликта, активной работы артиллерии, эффективного использования БПЛА и пехотных подразделений. Депутат также уточнил, что «Фламинго» не будет применяться непосредственно в зоне прямого столкновения с противником.

Напомним, ранее Владимир Зеленский и украинские СМИ распространяли информацию о создании Украиной ракеты «Фламинго» с дальностью до 3000 км, а также подтвердили её успешные испытания, при этом отмечая сходство боеприпаса с британской ракетой FP-5 Milanion. Также российские эксперты рассмотрели в механизме ракеты сходство с советским турбореактивным двигателем семейства АИ-25 — их использовали на учебно-тренировочных самолётах L-39, многие из которых уже были списаны.

