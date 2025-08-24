«Доказано опытом»: В России оценили влияние украинских ракет «Фламинго» на ход СВО

«Переломить ход боевых действий и основную тенденцию хода боевых действий, конечно, ни одна из этих (ракет. — прим. Life.ru) не сможет. Не выигрываются войны ракетным вооружением, и это уже как раз опытом этой войны доказано», — отметил он в беседе с ТАСС.
По словам Бородая, устойчивое преимущество ВС РФ формируется за счёт большого числа солдат в зоне вооружённого конфликта, активной работы артиллерии, эффективного использования БПЛА и пехотных подразделений. Депутат также уточнил, что «Фламинго» не будет применяться непосредственно в зоне прямого столкновения с противником.
Напомним, ранее Владимир Зеленский и украинские СМИ распространяли информацию о создании Украиной ракеты «Фламинго» с дальностью до 3000 км, а также подтвердили её успешные испытания, при этом отмечая сходство боеприпаса с британской ракетой FP-5 Milanion. Также российские эксперты рассмотрели в механизме ракеты сходство с советским турбореактивным двигателем семейства АИ-25 — их использовали на учебно-тренировочных самолётах L-39, многие из которых уже были списаны.