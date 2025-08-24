Ричмонд
Точным ударом дронов наши парни уничтожили блиндаж ВСУ и отряд «рейнджеров» на Сумщине

Российская группировка войск «Север» провела успешную операцию в Сумской области, целью которой стало расширение буферной зоны. В результате удара по силам ВСУ было нейтрализовано подразделение украинских ССО «Рейнджер». Офицер группировки с позывным Витязь рассказал подробности РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Расчёт ударных БПЛА группировки войск “Север”, расширяя буферную зону в Сумской области, с помощью FPV-дрона уничтожил антенны связи и управления БПЛА отряда ССО “Рейнджер” ВСУ, располагавшиеся в Сумской области», — отметил Витязь.

По словам военнослужащего, сначала были обнаружены и выведены из строя антенны связи противника. Вслед за этим, используя ударные беспилотники, российские Вооружённые Силы полностью стёрли с лица земли блиндаж вместе с находившимися там украинскими спецназовцами. Витязь добавил, что только двоим «рейнджерам» удалось избежать гибели, покинув место происшествия.

Ранее в Донецкой Народной Республике Армия России провела операцию по поражению украинских объектов временного базирования. Применяя ракеты «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и ударные БПЛА «Герань», удалось уничтожить и вывести из строя 4 реактивных системы залпового огня, 3 танка, а также порядка 600 человек личного состава ВСУ.

