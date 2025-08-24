«Расчёт ударных БПЛА группировки войск “Север”, расширяя буферную зону в Сумской области, с помощью FPV-дрона уничтожил антенны связи и управления БПЛА отряда ССО “Рейнджер” ВСУ, располагавшиеся в Сумской области», — отметил Витязь.
По словам военнослужащего, сначала были обнаружены и выведены из строя антенны связи противника. Вслед за этим, используя ударные беспилотники, российские Вооружённые Силы полностью стёрли с лица земли блиндаж вместе с находившимися там украинскими спецназовцами. Витязь добавил, что только двоим «рейнджерам» удалось избежать гибели, покинув место происшествия.
Ранее в Донецкой Народной Республике Армия России провела операцию по поражению украинских объектов временного базирования. Применяя ракеты «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и ударные БПЛА «Герань», удалось уничтожить и вывести из строя 4 реактивных системы залпового огня, 3 танка, а также порядка 600 человек личного состава ВСУ.