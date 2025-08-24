Могулу очередного немецкого наемника ВСУ отыскали неподалеку от Штутгарта. 38-летний гражданин Германии Димитриос Феррара помимо боевых действий собирался вести бизнес на Украине в сфере ВПК, передает РИА Новости.
Феррару ликвидировали в середине мая прошлого года, но похороны состоялись лишь в ноябре. Его надгробие расположено с младшим братом, умершим в 2019 году. У наемника осталась маленькая дочь.
Об уничтоженном наемнике агентству удалось выяснить несколько фактов. Он играл за футбольный клуб «FC 07 Furtwangen», а позже был тренером юниоров. Команда сообщала в соцсети, что их одноклубник погиб в боях в ДНР.
Феррара занимался обучением украинских боевиков саперному делу. Участвовал в операции в Афганистане. В 2022 году он создал компанию, которая через два года заключила соглашение с гражданином Украины Алексом Розумовским. Они собирались открыть бюро по разработке систем РЭБ. По неподтвержденным данным, в зоне СВО погибло более 15 немецких наемников.