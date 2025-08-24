В Германии нашли могилу наемника, собиравшегося вести бизнес на Украине

Феррара занимался обучением украинских боевиков саперному делу. Участвовал в операции в Афганистане. В 2022 году он создал компанию, которая через два года заключила соглашение с гражданином Украины Алексом Розумовским. Они собирались открыть бюро по разработке систем РЭБ. По неподтвержденным данным, в зоне СВО погибло более 15 немецких наемников.