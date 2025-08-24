Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии нашли могилу наемника, собиравшегося вести бизнес на Украине

Могулу очередного немецкого наемника ВСУ отыскали неподалеку от Штутгарта.

Могулу очередного немецкого наемника ВСУ отыскали неподалеку от Штутгарта. 38-летний гражданин Германии Димитриос Феррара помимо боевых действий собирался вести бизнес на Украине в сфере ВПК, передает РИА Новости.

Феррару ликвидировали в середине мая прошлого года, но похороны состоялись лишь в ноябре. Его надгробие расположено с младшим братом, умершим в 2019 году. У наемника осталась маленькая дочь.

Об уничтоженном наемнике агентству удалось выяснить несколько фактов. Он играл за футбольный клуб «FC 07 Furtwangen», а позже был тренером юниоров. Команда сообщала в соцсети, что их одноклубник погиб в боях в ДНР.

Феррара занимался обучением украинских боевиков саперному делу. Участвовал в операции в Афганистане. В 2022 году он создал компанию, которая через два года заключила соглашение с гражданином Украины Алексом Розумовским. Они собирались открыть бюро по разработке систем РЭБ. По неподтвержденным данным, в зоне СВО погибло более 15 немецких наемников.