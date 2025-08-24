Лукашенко поздравил жителей Украины с Днем независимости

Ранее Лукашенко высказался о возможности вступления республики в войну — по его словам, страна будет воевать только в одном случае — если ее кто-то атакует. По словам Лукашенко, в случае нападения на страну, Белоруссия будет воевать всеми возможными и невозможными методами. Также президент Белоруссии заявил, что его удивили распространяемые в сети слухи о том, что если американцы с украинцами не договорятся, то Беларусь ворвется на Украину с севера и будет вместе с Россией атаковать Украину.