Лукашенко поздравил жителей Украины с Днем независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости, выразив пожелание найти собственный путь развития в современных условиях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В поздравлении отмечается, что исторически белорусский и украинский народы были связаны добрососедством и взаимопониманием, и сформировались неразрывные родственные связи, скрепленные общей историей, христианскими ценностями и искренней дружбой.
Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, Беларусь продолжает оставаться открытой для украинцев и готова к взаимовыгодному сотрудничеству и конструктивному диалогу с южными соседями.
«От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — сказал он.
Ранее Лукашенко высказался о возможности вступления республики в войну — по его словам, страна будет воевать только в одном случае — если ее кто-то атакует. По словам Лукашенко, в случае нападения на страну, Белоруссия будет воевать всеми возможными и невозможными методами. Также президент Белоруссии заявил, что его удивили распространяемые в сети слухи о том, что если американцы с украинцами не договорятся, то Беларусь ворвется на Украину с севера и будет вместе с Россией атаковать Украину.
