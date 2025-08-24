Ричмонд
Лукашенко поздравил жителей Украины с Днем независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости, выразив пожелание найти собственный путь развития в современных условиях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости, выразив пожелание найти собственный путь развития в современных условиях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В поздравлении отмечается, что исторически белорусский и украинский народы были связаны добрососедством и взаимопониманием, и сформировались неразрывные родственные связи, скрепленные общей историей, христианскими ценностями и искренней дружбой.

Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, Беларусь продолжает оставаться открытой для украинцев и готова к взаимовыгодному сотрудничеству и конструктивному диалогу с южными соседями.

«От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — сказал он.

Ранее Лукашенко высказался о возможности вступления республики в войну — по его словам, страна будет воевать только в одном случае — если ее кто-то атакует. По словам Лукашенко, в случае нападения на страну, Белоруссия будет воевать всеми возможными и невозможными методами. Также президент Белоруссии заявил, что его удивили распространяемые в сети слухи о том, что если американцы с украинцами не договорятся, то Беларусь ворвется на Украину с севера и будет вместе с Россией атаковать Украину.

Читайте материал: Лукашенко назвал страну, способную стать гарантом урегулирования украинского конфликта.

