Поляк хотел покорить сердце украинки через ВСУ, но в итоге выбрал Россию

Польский наёмник, воевавший на стороне Украины, объяснил свой выбор романтическими причинами. Экс-боец ВСУ Кшиштоф Флачек, ныне перешедший на сторону России, рассказал о своей непростой истории РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Основным мотивом своего участия в конфликте на стороне Киева он назвал любовь к украинке. Флачек признался, что нашёл сайт по вербовке наёмников, потому что хотел стать героем в глазах своей возлюбленной, хотя и осознаёт, что это было не самым мудрым решением.

«Нашёл сайт, где набирают людей. Потому что я полюбил украинскую женщину и хотел быть для неё героем. Это не очень мудрое решение, но это правда», — сказал Флачек.

В настоящее время экс-наёмник находится на стороне России, служа в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Он добавил, что изначально планировал вступить в иностранный легион в составе ВСУ. Батальон, в котором он теперь служит, был сформирован из бывших военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону России и составивших костяк освободительного движения.

Ранее Life.ru сообщил о массовом дезертирстве среди колумбийских наёмников на Украине. Основными причинами называются невыплата обещанных денег украинской стороной и жестокое обращение со стороны офицеров ВСУ.