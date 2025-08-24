Команда была «сидеть»: Пентагон запретил Украине наносить ракетные удары вглубь России

Пентагон заблокировал Украине возможность нанести удар вглубь территории России, утверждает издание Wall Street Journal. В материале говорится, что этот шаг является частью усилий администрации Трампа по вовлечению президента Путина в мирные переговоры.
Согласно опубликованному в субботу материалу, представители министерства обороны США с конца весны запрещают Украине использовать поставляемые США ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям на территории России в рамках усилий администрации Трампа по привлечению Москвы к мирным переговорам, пишет The Guardian.
Издание The Wall Street Journal сообщает, что Пентагон запретил Украине использовать армейские тактические ракетные комплексы американского производства, или Atacms.
Два американских чиновника сообщили изданию, что, по крайней мере, в одном случае Украина пыталась применить Atacms против цели, но ей было отказано в соответствии с «механизмом проверки», разработанным Элбриджем Колби, заместителем главы Пентагона по политическим вопросам, который регулирует использование оружия дальнего радиуса действия США или тех, которые предоставляются европейскими союзниками, в которых могут быть использованы американские разведданные и компоненты.
Процесс проверки также распространяется на британскую крылатую ракету Storm Shadow, поскольку она зависит от данных о цели, полученных от США, по словам двух американских чиновников и британского чиновника, пишет The Journal.
Сообщается, что система обзора дает министру обороны США Питу Хегсету разрешение на использование ракет Atacm, дальность действия которых составляет почти 190 миль (305 км). Ранее администрация Байдена предоставила Украине полномочия на использование ракетной системы против целей на территории России в ноябре, напоминает The Guardian.
Перед инаугурацией в январе Трамп заявил журналу Time, что решение разрешить Украине использовать американские системы вооружения для нанесения ударов по целям на территории России было ошибкой.
«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и делаем ее еще хуже. Этого нельзя было допустить», — сказал Дональд Трамп.
Неясно, означает ли процесс пересмотра Министерством обороны США формального изменения политики. Но это связано с усилением контроля за поставками боеприпасов в Украину, поскольку сами запасы в США истощаются, подчеркивает The Guardian.
В заявлении для The Journal пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп «очень ясно дал понять», что конфликт на Украине должен быть прекращен: «На данный момент в отношениях России и Украины не произошло никаких изменений в военной позиции».
Но на прошлой неделе, на фоне усилий по посредничеству в переговорах между президентом России и Владимиром Зеленским, Трамп заявил, что Украина не сможет победить Россию. «Это похоже на отличную спортивную команду, которая имеет фантастическую защиту, но не имеет права играть в нападении. Шансов на победу нет», — написал Трамп в четверг.
В прошлом месяце США согласились поставить Украине новые системы вооружений, но только при условии, что европейские страны заплатят за них, отмечает The Guardian. В то время как Трамп заявил, что США «не стремятся» поставлять оружие большей дальности, которое могло бы достичь Москвы, официальные лица США сообщили The Journal, что администрация одобрила продажу 3350 ракет воздушного базирования с боеприпасами повышенной дальности, или Erams, которые имеют дальность действия 280 миль (400 км).