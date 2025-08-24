Ричмонд
Эксперт раскрыл количество истребителей у ВВС Украины

По оценкам заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова, ВВС Украины сохраняют ограниченный парк боевых самолетов, включающий порядка 18−25 истребителей МиГ-29 и около 12−18 единиц Су-27.

По оценкам заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова, ВВС Украины сохраняют ограниченный парк боевых самолетов, включающий порядка 18−25 истребителей МиГ-29 и около 12−18 единиц Су-27. Об этом эксперт рассказал aif.ru.

Состояние этих машин варьируется, часть из них может использоваться в системе ПВО благодаря модернизациям, проведенным украинской стороной.

Эксперт подчеркивает, что российская авиация ведет постоянный мониторинг и активную охоту на воздушные цели противника, применяя ракеты большой и средней дальности для их уничтожения. Это создает значительное давление на сохраняющиеся воздушные силы Украины.

Ранее сообщалось, что комбриг ВСУ уехал на день города в Харьков, пока его бойцы несли тяжелые потери на фронте.

