По оценкам заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова, ВВС Украины сохраняют ограниченный парк боевых самолетов, включающий порядка 18−25 истребителей МиГ-29 и около 12−18 единиц Су-27. Об этом эксперт рассказал aif.ru.
Состояние этих машин варьируется, часть из них может использоваться в системе ПВО благодаря модернизациям, проведенным украинской стороной.
Эксперт подчеркивает, что российская авиация ведет постоянный мониторинг и активную охоту на воздушные цели противника, применяя ракеты большой и средней дальности для их уничтожения. Это создает значительное давление на сохраняющиеся воздушные силы Украины.
