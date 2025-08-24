В Германии нашли могилу ликвидированного наёмника ВСУ

Феррара был ликвидирован в зоне боевых действий в ДНР и похоронен в ноябре 2024 года. Его кремированные останки покоятся на кладбище в Бад-Вильдбаде рядом с прахом младшего брата. Он родился в греко-итальянской семье и в юности играл за футбольный клуб FC 07 Furtwangen, позже тренировал юниоров.