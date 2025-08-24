В КНДР испытали две новые модификации зенитных ракет, за процессом наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Проверка дала понять, что они имеют превосходные боевые возможности по противодействию различным воздушным целям, таким как ударные беспилотники и крылатые ракеты», — отмечается в публикации.
Телеграфное агентство добавляет, что Ким Чен Ын поставил перед учеными, задействованными в исследованиях в оборонной области, «важные задачи».
К слову, ранее в Южной Корее заявили, что северокорейский отряд примерно из 30 военных пересек границу между двумя государствами.
