«Геноцид в чужой стране»: соратница Трампа неожиданно высказалась о жертвах войны

Грин, в отличие от большинства своих коллег в Конгрессе, в прошлом месяце назвала гуманитарный кризис в Газе геноцидом. В длинном посте в соцсети она заявила, что, хотя война Израиля против ХАМАС оправдана, страдания гражданского населения — нет. «Заслуживает ли ХАМАС этого? Да, — написала Грин, в частности. — Заслуживают ли этого невинные люди и дети? Нет. Невинные люди в Газе не убивали и не похищали невинных людей в Израиле 7 октября. Точно так же, как мы высказались и проявили сострадание к жертвам и семьям 7 октября, как могут американцы не высказаться и не проявить сострадание к массам невинных людей и детей в Газе?».