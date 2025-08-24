«Желаю мира и солидарности»: Лукашенко обратился к украинцам в День независимости

Ранее белорусский лидер отверг предположения о возможном нападении на Украину со стороны Минска. Он заявил, что белорусские войска могут быть задействованы только в случае внешней агрессии и исключительно для защиты своей территории. Лукашенко также подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для Белоруссии.