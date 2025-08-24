Провалился референдум о возобновлении работы последней атомной электростанции

Тайваньский референдум о возобновлении работы последней атомной станции провалился. Явное большинство поддерживает перезапуск реактора в Мааньшане, но не достигло законного порога, тогда как президент острова говорит, что вопрос о ядерной энергетике может быть пересмотрен, если она станет безопасной.
Референдум, на котором настаивали на возобновлении работы последней атомной электростанции Тайваня, не достиг законного порога, хотя тайбэйский президент заявил, что остров может вернуться к этой технологии в будущем, если улучшатся стандарты безопасности.
Как передает Reuters, в ходе субботнего плебисцита, поддержанного оппозицией, был поставлен вопрос о том, следует ли возобновить работу электростанции в Мааньшане, если будет «подтверждено», что проблем с безопасностью нет. Электростанция была закрыта в мае, поскольку правительство переходит на возобновляемые источники энергии и сжиженный природный газ.
Небольшая Народная партия Тайваня (ТТП) предложила провести референдум ранее в этом году и при поддержке гораздо более крупного Гоминьдана (KMT) приняла закон для голосования, заявив, что Тайвань нуждается в надежном энергоснабжении и не должен так сильно зависеть от импорта.
По данным Центральной избирательной комиссии, около 4,3 миллиона человек проголосовали на референдуме за возобновление работы атомной станции, что составляет явное большинство по сравнению с 1,5 миллионами, проголосовавшими против.
Но для того, чтобы это предложение прошло в соответствии с избирательным законодательством, его должна была поддержать четверть всех зарегистрированных избирателей — около 5 миллионов человек, а это означает, что атомная электростанция на южной оконечности Тайваня вновь не откроется.
Правительство Тайваня заявляет, что производство ядерной энергии на Тайване, подверженном землетрясениям, и обращение с ядерными отходами вызывают серьезные опасения по поводу безопасности.
Президент Лай Циндэ заявил журналистам в субботу вечером, что, хотя референдум провалился, он понимает «ожидания общества в отношении различных вариантов использования энергии».
«Если в будущем технологии станут более безопасными, количество ядерных отходов сократится, а общественное признание возрастет, мы не будем исключать возможности использования передовой ядерной энергетики», — сказал глава острова.
В ходе отдельного голосования в субботу избиратели отклонили отзыв семи законодателей Гоминьдана.
Более масштабное голосование по отзыву, направленное на то, чтобы попытаться отстранить 24 законодателя от той же партии, также провалилось в прошлом месяце.
Общественные организации, которые проводили кампании по отзыву при поддержке правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП), обвинили законодателей в том, что они слишком близки к Китаю и намеренно пытаются ограничить государственные расходы и законодательство, что законодатели категорически отвергли.