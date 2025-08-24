Провалился референдум о возобновлении работы последней атомной электростанции

Но для того, чтобы это предложение прошло в соответствии с избирательным законодательством, его должна была поддержать четверть всех зарегистрированных избирателей — около 5 миллионов человек, а это означает, что атомная электростанция на южной оконечности Тайваня вновь не откроется.