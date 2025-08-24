Лукашенко поздравил граждан Украины с Днём независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости, пожелав стране мира, солидарности и по-настоящему суверенного развития.
В поздравлении, текст которого опубликовала пресс-служба главы государства, отмечается историческая близость белорусского и украинского народов.
«Жить рядом в мире и согласии издревле было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что, несмотря на давление внешних сил, Белоруссия остаётся открытой для украинцев и настроена на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с южными соседями.
«От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — добавил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявлял, что стороны украинского конфликта сейчас близки к его завершению.