Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости: что он пожелал «близкому» народу

Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил украинцам поздравительное сообщение по случаю Дня независимости Украины. Текст опубликовала пресс-служба главы государства.

«Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой», — сказано в праздничном поздравлении.

По его словам, мирная жизнь и согласие «издревле предначертаны» двум народам. Лукашенко отметил, что Минск настроен на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество с Киевом, а также выразил надежду, что Украина сможет найти свой путь для преодоления современных вызовов и добиться независимого развития.

«От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — заключил он.

Напомним, 9 мая этого года Лукашенко поздравил украинский народ с 80-летием Победы во Второй мировой войне. Он напомнил украинцам о совместной борьбе с нацистской Германией.

