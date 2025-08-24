«Стратегия хурмы»: почему Япония не решилась напасть на СССР

Нет, дело тут, конечно, не в нехватке храбрости, а в выборе стратегии. Поломав голову, японское руководство пришло к выводу, что советский Дальний Восток и так никуда от них не денется. Так или иначе достанется им. Сами японцы называли это «стратегией хурмы»: вторгнуться в СССР предполагалось, когда тот «созреет» — будет повержен в войне с Германией. Ну, а пока «хурма зреет», «самураи» решили по-быстрому разобраться с проблемой, которая, как им казалось, не терпела отлагательства — с Америкой и примкнувшей к ней Великобританией.