Выяснилось, кого Европа хочет видеть на посту президента Сербии вместо Вучича

Европа стремится сместить президента Сербии Александра Вучича и поставить на его место политика, полностью подчиняющегося Евросоюзу. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Источник: Life.ru

«На самом деле желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров, условно, в кавычках, которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что во многих странах региона формально независимые руководители на деле выполняют волю Брюсселя. Часто на такие посты приходят малоизвестные в своей стране люди, которые легко поддаются внешнему влиянию.

Ранее в сербских городах наблюдалась напряжённая обстановка с массовыми протестами, во время которых участники акций выражали недовольство и бросали файеры в правительственные здания. Вучич заявил, что в ближайшие дни правительство примет решительные меры для стабилизации ситуации и восстановления порядка, используя все доступные средства для обеспечения законности и безопасности в стране.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше