Выяснилось, кого Европа хочет видеть на посту президента Сербии вместо Вучича

«На самом деле желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров, условно, в кавычках, которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что во многих странах региона формально независимые руководители на деле выполняют волю Брюсселя. Часто на такие посты приходят малоизвестные в своей стране люди, которые легко поддаются внешнему влиянию.
Ранее в сербских городах наблюдалась напряжённая обстановка с массовыми протестами, во время которых участники акций выражали недовольство и бросали файеры в правительственные здания. Вучич заявил, что в ближайшие дни правительство примет решительные меры для стабилизации ситуации и восстановления порядка, используя все доступные средства для обеспечения законности и безопасности в стране.