Удар по тылам: чем опасны, передаваемые Трампом Украине ракеты ERAM

На фоне продолжающихся мирных переговоров администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку Украине 3350 дальнобойных управляемых ракет ERAM. Об этом ранее сообщило издание Wall Street Journal. Из открытых источников известно, что с помощью этих ракет Киев может попытаться ударить по тылам российских войск.
ERAM (Extended Range Attack Missile) — это современные высокоточные ракеты класса «воздух-поверхность» с дальностью поражения от 240 до 450 км. Их основная задача — уничтожение стратегически важных целей в глубоком тылу противника. Речь идет о штабах, складах боеприпасов, узлах связи, аэродромах и ключевых объектах ПВО. Появление у Киева такого оружия позволяет наносить удары по военной инфраструктуре, нарушая логистику и управление войсками далеко за линией фронта.
В тоже время, военные эксперты отмечают, что российская эшелонированная система ПВО способна справиться и с этой угрозой.
На дальних подступах цели могут перехватывать комплексы С-400, которые уже доказали свою эффективность против западных ракет. На конечном участке траектории для уничтожения ERAM могут быть задействованы системы С-350 «Витязь», «Бук», «Тор» и «Панцирь». Кроме того, важную роль играют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способные сбивать ракеты с курса, глуша их навигационные системы.
Оценивая тот факт, что каждое применение этих ракет должно быть одобрено Пентагоном, эксперты предполагают, что Трамп таким образом хочет усилить переговорную позицию Украины, но не предоставляет Киеву право использовать это оружие, как ему захочется.
Таким образом, утечка в СМИ информации о подобных поставках — это в большей степени инструмент дипломатического давления.
