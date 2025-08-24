Удар по тылам: чем опасны, передаваемые Трампом Украине ракеты ERAM

На дальних подступах цели могут перехватывать комплексы С-400, которые уже доказали свою эффективность против западных ракет. На конечном участке траектории для уничтожения ERAM могут быть задействованы системы С-350 «Витязь», «Бук», «Тор» и «Панцирь». Кроме того, важную роль играют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способные сбивать ракеты с курса, глуша их навигационные системы.