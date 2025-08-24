Похитители денег у бойцов СВО в Шереметьево попросились на фронт

Источник, знакомый с ходом расследования дела о серийном похищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщил агентству РИА Новости, что Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором ОПГ, попросился на фронт.
«Кабочкин хочет на СВО, он просил», — сказал источник. При этом он объяснил, что это маловероятно, потому что ему вменяют статью «Создание преступного сообщества или преступной организации».
Кроме этого, по данным собеседника агентства, на СВО хотел отправиться еще один фигурант дела.
«Сильно негодует, что ему не дают попасть, у него там брат», — добавил источник.
Ранее сообщалось, что участники преступного сообщества похищали деньги у бойцов СВО, прилетавших в аэропорт Шереметьево, путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. Всего по дело арестовано около 30 человек. В преступное сообщество входили в том числе сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево".
