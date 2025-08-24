«Политический театр»: эксперт объяснил смысл дипломатического противостояния Запада с воюющим государством

Все эти вопросы, констатирует CNN, лишь в малой степени затрагивают многочисленные территориальные и административные препятствия, стоящие на пути создания любого будущего палестинского государства: «Важно отметить, что они даже не затрагивают историческую несправедливость, которой подвергались палестинцы, в том числе права, в которых долгое время отказывали миллионам беженцев. Любые разговоры о палестинской государственности, которые не затрагивают эти вопросы, лишь отвлекают от продолжающихся зверств со стороны Израиля. История показывает, что ни один геноцид не удалось остановить, взывая к разуму преступников. Только такие меры, как санкции и эмбарго на поставки оружия, заставят Израиль умерить свой пыл. Вместо бессмысленных политических жестов мировые лидеры должны ответить на три фундаментальных вопроса. Должно ли международное право распространяться на Израиль? Должны ли соблюдаться права человека палестинцев? И действительно ли международное сообщество стремится сохранить послевоенный мировой порядок? Ответы на эти вопросы определят не только будущее израильско-палестинского конфликта, но и доверие к самой системе, основанной на правилах».