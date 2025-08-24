«На самом деле желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров, условно, в кавычках, которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу», — заявил Боцан-Харченко в интервью «РИА Новости».
Дипломат подчеркнул, что во многих странах региона формально независимые руководители исполняют волю Брюсселя. Также он отметил, что зачастую к власти приходят люди, которые мало известны в собственной стране, но при этом полностью подконтрольны ЕС.
12 августа в сербском Врбасе прошли протесты, в ходе которых пострадало почти 70 человек. Группа граждан республики выражала недовольство перед зданием Сербской прогрессивной партии и ее сторонниками. 13 августа сообщалось, что в протестах пострадали 64 человека, 16 из них — полицейские. Акции охватили офисы правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде и других городах Сербии.
13 августа Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на следующие президентские выборы. Сербский лидер также уточнил, что завершит президентскую карьеру через полтора года и не планирует менять конституцию страны. Кроме того, он допустил проведение досрочных выборов в парламент Сербии.
20 августа во Вране на юге Сербии прошел мирный митинг в поддержку президента страны Александра Вучича. Несмотря на небольшое население в 55 тыс. человек, на митинге собралось около 1,5 тыс. жителей. Шествие прошло мирно, в отличие от прошедших в Белграде студенческих шествий и ряда других протестов.
