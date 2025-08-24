Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров ответил на высказывания Макрона о России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, который сравнил Россию с хищником и людоедом, выразил надежду, что французскому лидеру самому «неудобно по ночам бывает» за свои слова.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», — сказал Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше