Лавров ответил на высказывания Макрона о России

«Не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», — сказал Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.
