Экс-глава МИДа рассказал, какую «ядовитую пилюлю» надо принять Украине

«Это ядовитая пилюля. Украине придется ее проглотить, а потом посмотрим, как Украина ее переварит», — сказал бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Экс-политический советник Евросоюза в Киеве Балаж Ярабик отметил, что сейчас, вероятно, тот момент, когда Украина пойдет на уступку территории в обмен на западные гарантии безопасности. «Если взамен она должна избавиться от Донбасса, я думаю, она согласится», — полагает дипломат.
Глава аналитического Центра трансатлантического диалога в Киеве Максим Скрипченко отметил, что США рассматривают возможный обмен территориями как выгодный для Украины, потому что верят, «что Донбасс скоро падет, и тогда у Украины не будет козырей для дальнейших переговоров».
Несколько западных СМИ называли одним из требований России, прозвучавших на саммите на Аляске, отход Украины с территории Донбасса. Взамен Москва заморозит линию фронта в Херсонской и Запорожской областях, а также может якобы вернуть Украине те зоны, что контролирует в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. По карте военной операции видно, что обозначенные территории в этих трех регионах гораздо меньше той, что Россия хочет взять под контроль в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский публично пока не допускал отступления из Донбасса. В обращении по случаю Дня независимости страны (24 августа) глава государства отметил, что Украина получит «устойчивый, надежный, продолжительный мир», если у нее будут гарантии безопасности. «Настолько сильные, чтобы больше никому в мире даже в голову не могла прийти мысль напасть на Украину», — подчеркнул Зеленский.
На саммите на Аляске президент Владимир Путин выражал согласие с тем, что безопасность Украины нужно обеспечить. Но Россия выступает против того, чтобы она стала членом НАТО или чтобы на ее территории появились войска стран альянса.