Экс-глава МИДа рассказал, какую «ядовитую пилюлю» надо принять Украине

Несколько западных СМИ называли одним из требований России, прозвучавших на саммите на Аляске, отход Украины с территории Донбасса. Взамен Москва заморозит линию фронта в Херсонской и Запорожской областях, а также может якобы вернуть Украине те зоны, что контролирует в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. По карте военной операции видно, что обозначенные территории в этих трех регионах гораздо меньше той, что Россия хочет взять под контроль в Донбассе.