Зеленский: Украина не будет принуждена к позору и не пойдет на компромиссы

Киев «больше никогда в истории не будет принужден к позору, который русские называют компромиссом», заявил Владимир Зеленский в обращении ко Дню независимости страны. Он добавил, что США и Европа согласны с тем, что Украина уже точно не проиграет. В Вашингтоне при этом призвали Киев к переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, посвященном Дню независимости страны, заявил, что Киев «больше никогда в истории не будет принужден к позору, который русские называют компромиссом». По его словам, Украине нужен справедливый мир. Полный ролик с речью, который длится 13 минут, украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский добавил, что «Украину слышат, с Украиной считаются, к ней прислушиваются. Ее место — за столом, ей не говорят: “Подождите за дверью”. Ей говорят: “Решать только вам”.

Он также отметил, что мир уважает Украину и воспринимает ее как равную. Кроме этого, по словам Зеленского, США и Европа согласны с тем, что «Украина еще не победила, но уже точно не проигрывает».

«Украина не просит, она предлагает. Союзничество и партнерство. Лучшую армию в Европе. Передовые оборонные технологии. Опыт стойкости. Мы говорим: “Нам нужен ЕС”. Да. Но мы нужны ему не меньше. И это признают все. И такой признают Украину. Не бедной родственницей, а сильным союзником», — подчеркнул украинский президент.

По итогам конфликта, как уточнил Зеленский, Киеву нужно «обеспечить устойчивый, надежный, продолжительный мир», и он его получит, «потому что получит гарантии безопасности».

«Настолько сильные, чтобы больше никому в мире даже в голову не могла прийти мысль напасть на Украину», — сказал украинский лидер.

Как отмечает «Страна.ua», вопросы обмена или территориальных уступок, а также вступления Украины в НАТО в обращении не поднимался.

«Украинский народ не отдаст своей независимости».

Свое обращение по случаю Дня независимости Украины также опубликовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В нем он назвал Россию «извечным врагом» и заявил, что Украина «никогда не покорится».

«Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отражаем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей независимости», — написал главком ВСУ.

Сырский добавил, что настоящая независимость невозможна без сильной армии, и выразил уверенность, что Киев сможет отстоять ее.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также назвал независимость страны «краеугольным камнем безопасности Европы и будущего свободы во всем мире». Он также поблагодарил союзников Киева за поддержку и отметил, что это единство «имеет основополагающее значение для торжества истины и справедливости».

«День независимости Украины является мощным напоминанием о том, что мы защищаем не только границы Украины, но и международный порядок, основанный на правилах, и общечеловеческие ценности», — написал Сибига в соцсети X.

США призвали к переговорам.

Украину с Днем независимости также поздравили президент и госсекретарь США Дональд Трамп и Марко Рубио. Глава Белого дома сообщил, что Вашингтон восхищается «несгибаемым духом» украинцев.

«Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, чтят ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства», — отметил американский лидер.

При этом Трамп также призвал «положить конец бессмысленным убийствам» и напомнил, что США «поддерживают переговоры об урегулировании, которое приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины».

Марко Рубио, в свою очередь, также призвал Киев к «переговорному урегулированию» конфликта, которое должно привести к прочному миру. Он добавил, что США рассчитывают на дальнейшее развитие партнерства с Украиной в сфере экономики и безопасности ради мирного и процветающего будущего обеих стран.

