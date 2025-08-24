Зеленский: Украина не будет принуждена к позору и не пойдет на компромиссы

Киев «больше никогда в истории не будет принужден к позору, который русские называют компромиссом», заявил Владимир Зеленский в обращении ко Дню независимости страны. Он добавил, что США и Европа согласны с тем, что Украина уже точно не проиграет. В Вашингтоне при этом призвали Киев к переговорам.