Лавров: Украина имеет право быть при условии, что «отпустит» выбравших другой путь

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей, которые сами определили свою судьбу на референдумах, и которых киевский режим пытается уничтожить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

Источник: РИА "Новости"

«Украина имеет право на существование при условии, что “отпустит” людей. Людей, которых они называют “террористами”, “особями”, которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу — уничтожить все русское», — сказал министр, отвечая на соответствующей вопрос американской ведущей.

«Демократия — это когда у людей есть возможность голосовать. Люди проголосовали, высказали свое мнение», — напомнил Лавров.

