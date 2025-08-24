Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

«Я считаю, что россияне пошли на значительные уступки президенту Трампу. Впервые за три с половиной года этого конфликта они действительно готовы проявить гибкость в отношении ряда своих основных требований», — сообщил он в интервью телеканалу NBC News.
Вэнс отметил, что Москва также говорит о необходимости урегулирования.
«Мы добросовестно участвуем в этом дипломатическом процессе, стараемся вести как можно больше переговоров как с россиянами, так и с украинцами, чтобы найти почву для прекращения убийств», — добавил он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать «многие пункты» украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.