Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Россия пошла на значительные уступки в вопросе урегулирования на Украине, готова проявить гибкость в отношении ряда своих требований, выразил мнение в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Reuters

«Я считаю, что россияне пошли на значительные уступки президенту Трампу. Впервые за три с половиной года этого конфликта они действительно готовы проявить гибкость в отношении ряда своих основных требований», — сообщил он в интервью телеканалу NBC News.

Вэнс отметил, что Москва также говорит о необходимости урегулирования.

«Мы добросовестно участвуем в этом дипломатическом процессе, стараемся вести как можно больше переговоров как с россиянами, так и с украинцами, чтобы найти почву для прекращения убийств», — добавил он.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать «многие пункты» украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

