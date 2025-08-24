МАГАТЭ получило информацию о возгорании на Курской АЭС после атаки ВСУ

ВСУ в ночь на 24 августа попытались атаковать Курскую АЭС с помощью беспилотника. Дрон сбили, однако его детонация и падение осколков привели к возгоранию трансформатора, из-за чего блок № 3 был разгружен на 50%. В МАГАТЭ заявили, что им известно об атаке, хотя агентство «не располагает независимым подтверждением». Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн при этом отметил, что удары по АЭС — это угроза ядерной безопасности и «подлая агония врага».
Украина в ночь на 24 августа атаковала Курскую атомную электростанцию (АЭС), сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, над АЭС был сбит беспилотник, его детонация и падение привели к возгоранию трансформатора. Пожарные ликвидировали огонь, однако из-за атаки блок № 3 был разгружен на 50%.
В результате удара никто не пострадал. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории находится в норме, добавил врио главы региона.
«Удары по АЭС — это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций. Сотрудники АЭС продолжали и продолжают работать в непростых условиях. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред — это подлая агония врага, и за эти преступления все виновные должны будут понести справедливое наказание!» — заявил Хинштейн.
МАГАТЭ в курсе.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что им известно об атаке на станцию.
«Хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений, генеральный директор [агентства] Рафаэль Гросси подчеркивает, что каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время», — говорится в сообщении МАГАТЭ в X.
В агентстве также подтвердили, что уровень радиации в районе Курской АЭС в норме. При этом постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя это заявление, отметил, что МАГАТЭ «как всегда» очень невнятно сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры.
«Вероломная атака».
В Госдуме удар ВСУ по Курской АЭС назвали не чем иным, как ядерным международным терроризмом.
«Вероломная ночная атака киевского режима с помощью беспилотников на Курскую АЭС осуществлялась по непосредственной команде безответственного [Владимира] Зеленского и контролем курирующих его западных спецслужб, что является не чем иным, как ядерным международным терроризмом», — заявил депутат от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Он добавил, что подобными атаками Киев пытается спровоцировать Россию на ответный удар, чтобы получить основания для срыва всех мирных инициатив, которые исходят от президента США Дональда Трампа.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru также отметил, что последствия ударов ВСУ по объектам российской атомной энергетики, в том числе Курской АЭС, могут затронуть территорию всей Европы.
"Украинская сторона и Запад смотрят на это сквозь пальцы. Но они не понимают, чем это вообще грозить может всей Европе. Они забывают про Чернобыль.
И может всякое произойти, они не только нам нанесут вред, но и самим себе. Когда Чернобыль был, даже в Скандинавии и в Шотландии след остался. Но это будет на их совести, их не жалко", — вспомнил парламентарий.
Он так же, как и Ульянов, подчеркнул, что глава МАГАТЭ Гросси не в первый раз игнорирует подобные провокации Украины. Кроме этого, Колесник отметил, что ВСУ не оставят попытки нанесения ударов по российским атомным станциям.