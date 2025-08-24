Вэнс выразил надежду на окончание боев на Украине за полгода

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News выразил надежду, что конфликт на Украине завершится не позднее чем через полгода. Он отметил, что за время своего президентского срока Дональд Трамп добился большего, чем его предшественник Джо Байден за несколько лет.
По словам Вэнса, впервые за три с половиной года Россия «пошла на значительные уступки»: «Они действительно были готовы проявить гибкость в отношении некоторых из своих основных требований. Они говорили о том, что необходимо для прекращения войны. Я не говорю, что они согласились во всем. Но то, на что они согласились, — это признание того, что Украина сохранит территориальную целостность после войны».
Вице-президент США отметил, что Трамп активизировал усилия по дипломатическому разрешению конфликта, поскольку он «не в чьих-либо интересах». «Каков бы ни был исход — закончится ли эта война через три месяца или через шесть, надеюсь, не позднее, — мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства», — считает Вэнс.
Он пообещал, что США продолжат переговоры, а если они зайдут в тупик, то Вашингтон применит «рычаги воздействия»: «Это энергичная дипломатия, которая положит конец этой войне». В качестве примера помимо санкций против России Вэнс напомнил о применении «агрессивных экономических рычагов» — введении дополнительных 25-процентных пошлин на товары из Индии, «чтобы попытаться затруднить россиянам обогащение за счет своей нефтяной экономики».
«Мы будем продолжать делать то, что должны, чтобы довести это дело до конца. Я не думаю, что это произойдет в одночасье. Я думаю, что мы продолжим добиваться прогресса. Но в конечном счете от того, прекратятся ли убийства, будет зависеть, смогут ли русские и украинцы действительно найти здесь золотую середину», — говорит вице-президент США.
Он отверг идею о том, что в рамках гарантий безопасности на Украине будут размещены американские войска, как и ранее сам Трамп. Однако, продолжил Вэнс, США продолжат «играть активную роль в попытках обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимые им для прекращения войны с их стороны, и [убедить] русских в том, что они могут завершить эту войну с их стороны».
Что касается участия России в обеспечении гарантий безопасности Украины, Вэнс говорит, что в этом вопросе «есть разногласия», однако Москва будет участвовать в обсуждении завершения конфликта, так что будет «в этом заинтересована». Вице-президент США отметил, что о гарантиях безопасности до окончания боев речь не идет.
Президент России Владимир Путин по итогам саммита на Аляске с Трампом согласился с необходимостью предоставления Украине гарантий безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что они должны быть надежными и разработанными на основе принципа неделимости безопасности и для соседей Украины.