Путин поедет в Китай на следующей неделе

В КНР состоятся переговоры делегаций России и Китая. Также Путин поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Кроме Владимира Путина в ней поучаствуют лидеры более 20 государств, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Индии Нарендру Моди.
В последний раз российский президент был в Китае в 2024 году — это была его первая зарубежная поездка после переизбрания. Тогда прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
