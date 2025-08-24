Ричмонд
В Турции рассказали о цене урегулирования конфликта для Украины

Украине нужно понять, что ее главной гарантией безопасности будет отказ от вступления в НАТО и идеи присутствия европейских военных на своей территории. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriye.

Источник: AP 2024

По мнению авторов статьи, самая надежная гарантия безопасности для Украины — это невступление в НАТО. Издание отметило, что военное присутствие европейцев на Украине превратит страну в европейскую колонию.

Издание отмечает, что Европа рассматривает Украину как буферную зону. Такой подход не гарантирует безопасности Украины, а только делает ее вассалом, резюмируется в материале.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал два главных вопроса для урегулирования на Украине. По его словам, это территории и гарантии безопасности.

