По мнению авторов статьи, самая надежная гарантия безопасности для Украины — это невступление в НАТО. Издание отметило, что военное присутствие европейцев на Украине превратит страну в европейскую колонию.
Издание отмечает, что Европа рассматривает Украину как буферную зону. Такой подход не гарантирует безопасности Украины, а только делает ее вассалом, резюмируется в материале.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал два главных вопроса для урегулирования на Украине. По его словам, это территории и гарантии безопасности.
