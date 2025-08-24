Мединский заявил, что обменный фонд Украины сокращается, в РФ еще тысячи пленных

Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле «146 на 146». РФ также вернула домой восьмерых курян, которых удерживали в Сумской области с февраля. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что «обменный фонд» Украины приближается к «нулю». Ранее RT сообщал, что в российских учреждениях ФСИН находятся около шести тысяч бойцов ВСУ, на Украине же пребывает примерно тысяча россиян.