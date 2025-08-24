Япония призвала страны игнорировать юбилейный парад победы в Пекине

Через свои посольства и другие представительства за рубежом Япония предостерегала другие страны от участия в китайских памятных мероприятиях, утверждая, что они чрезмерно сосредоточены на прошлом и носят «антияпонский характер». В связи с этим Токио призывает государства воздержаться от отправки в Пекин высокопоставленных делегаций, включая глав государств.