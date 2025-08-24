Ричмонд
Япония призвала страны игнорировать юбилейный парад победы в Пекине

Японское правительство через дипломатические каналы обратилось к азиатским и европейским странам с просьбой воздержаться от участия в торжествах и военном параде, которые пройдут в Китае 3 сентября по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Источник: Life.ru

Через свои посольства и другие представительства за рубежом Япония предостерегала другие страны от участия в китайских памятных мероприятиях, утверждая, что они чрезмерно сосредоточены на прошлом и носят «антияпонский характер». В связи с этим Токио призывает государства воздержаться от отправки в Пекин высокопоставленных делегаций, включая глав государств.

Китай готовится к проведению военного парада 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Мероприятие приурочено к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Китай с четырёхдневным рабочим визитом.