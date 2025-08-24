Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Есть тяжело больные и раненые: Москалькова рассказала об оставшихся на Украине жителях Курской области

Москалькова: среди оставшихся на Украине курян есть тяжело больные и раненые.

Источник: Комсомольская правда

Среди остающихся на территории Украины жителей Курской области имеются тяжело больные и раненые люди. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Соответствующий пост она опубликовала в личном Telegram-канале.

Как следует из публикации, омбудсмен пообщалась с уже освобожденными курянами. И те рассказали о ситуации с остающимися на территории Украины соотечественниками. В частности, подчеркнули, что среди тех, кого еще не освободили, имеются люди с болезнями.

«Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной есть тяжело больные люди с ранениями», — написала Москалькова.

Она также добавила, что уже обратилась по данному вопросу в МККК. Отправлен запрос на оказание экстренной медицинской помощи. Кроме того, украинской стороне было выставлено требование немедленно освободить всех гражданских лиц. В первую очередь, раненых.

Немногим ранее Москалькова озвучивала, какое число россиян киевский режим продолжает удерживать на подконтрольной ему территории. По ее словам, речь идет о 31 человеке. Всех их Россия требует незамедлительно выдать назад. Причем без каких-либо условий.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше