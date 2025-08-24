Есть тяжело больные и раненые: Москалькова рассказала об оставшихся на Украине жителях Курской области

Среди остающихся на территории Украины жителей Курской области имеются тяжело больные и раненые люди. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Соответствующий пост она опубликовала в личном Telegram-канале.
Как следует из публикации, омбудсмен пообщалась с уже освобожденными курянами. И те рассказали о ситуации с остающимися на территории Украины соотечественниками. В частности, подчеркнули, что среди тех, кого еще не освободили, имеются люди с болезнями.
«Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной есть тяжело больные люди с ранениями», — написала Москалькова.
Она также добавила, что уже обратилась по данному вопросу в МККК. Отправлен запрос на оказание экстренной медицинской помощи. Кроме того, украинской стороне было выставлено требование немедленно освободить всех гражданских лиц. В первую очередь, раненых.
Немногим ранее Москалькова озвучивала, какое число россиян киевский режим продолжает удерживать на подконтрольной ему территории. По ее словам, речь идет о 31 человеке. Всех их Россия требует незамедлительно выдать назад. Причем без каких-либо условий.