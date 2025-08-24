Лавров высмеял версию о якобы ударе ВС РФ по производившему кофемашины заводу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высмеял версию, согласно которой ВС РФ якобы ударили по выпускающему кофемашины заводу, расположенному на территории Украины. Он подчеркнул, что там было военное производство. Слова дипломата прозвучали в эфире телеканала NBC News.
Как известно, очередная версия о якобы ударе российской армии начала распространяться несколько дней назад. Сообщалось, мол, ВС РФ атаковали выпускающий кофемашины завод Flex с американским капиталом. Однако Лавров подчеркнул, что там могло быть военное производство.
«Я понимаю, что некоторые люди действительно наивны, и когда они видят кофемашину в витрине, они верят, что именно там эти кофемашины и производятся. У нашей разведки есть очень хорошая информация», — сказал Лавров.
Тогда же дипломат жестко отреагировал на заявления о том, что на заводе был американский капитал. Он подчеркнул, что идея, согласно которой подобное дает объекту неприкосновенность — лишь проявление империализма.
«Вы думаете, если на предприятии есть американский капитал, а оно используется для производства оружия, чтобы убивать русских это даёт неприкосновенность? Я так не думаю», — добавил Лавров.
В конце беседы Лавров подчеркнул, что не слышал о конкретно этом ударе. И в данном случае речь велась именно о допустимости ударов по военным производствам на Украине.
Тогда же глава МИД РФ высказался о том, как Россия выбирает цели на Украине. Он подчеркнул, что военные никогда и ни при каких обстоятельствах не целятся в гражданские объекты. Всегда в качестве целей берутся только военные точки и те, что связаны с ВСУ.