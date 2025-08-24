Одобрение не требуется: Зеленский прокомментировал запрет США на удары вглубь России

Как сообщает WSJ, в этом году Пентагон установил процедуру высшего уровня для санкционирования применения Украиной американского дальнобойного оружия против России. Речь идёт, в том числе, о ракетах ATACMS и Storm Shadow (британско-французского производства). Источники газеты утверждают, что Украина как минимум один раз пыталась получить согласие Вашингтона на использование ATACMS для удара вглубь России, но ей было отказано.