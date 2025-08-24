Одобрение не требуется: Зеленский прокомментировал запрет США на удары вглубь России

«Мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. Мы в последнее время не обсуждаем с США такие моменты. Когда-то это было», — сказал Зеленский.
Как сообщает WSJ, в этом году Пентагон установил процедуру высшего уровня для санкционирования применения Украиной американского дальнобойного оружия против России. Речь идёт, в том числе, о ракетах ATACMS и Storm Shadow (британско-французского производства). Источники газеты утверждают, что Украина как минимум один раз пыталась получить согласие Вашингтона на использование ATACMS для удара вглубь России, но ей было отказано.
Ранее сообщалось, что Белый дом на этой неделе одобрил продажу Киеву 3350 ракет увеличенной дальности действия ERAM. Совокупная стоимость нового пакета вооружений составила 850 миллионов долларов. При этом большую часть расходов взяли на себя страны Европы.