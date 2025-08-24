«Живой щит»: в Раде ужаснулись «коварному» плану Европы по Украине

Как написал депутат, если допустить реализацию этого плана, не добившись нейтралитета, то «такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению конфликта в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве “живого щита”.