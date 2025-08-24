«Живой щит»: в Раде ужаснулись «коварному» плану Европы по Украине

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в своем Телеграм-канале, что европейские лидеры под видом «гарантий безопасности» пытаются превратить Украину в милитаризованный «живой щит» против России, что неизбежно приведет к новому конфликту.
По его словам, эта повестка активно продвигается европейскими лидерами после недавних переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне, по итогам которых президент США заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить на Украине свои войска.
Дубинский считает, что за этим стоит план по содержанию на Украине «непомерного войска» под предлогом риска повторного конфликта.
Как написал депутат, если допустить реализацию этого плана, не добившись нейтралитета, то «такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению конфликта в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве “живого щита”.
Единственным способом навсегда остановить конфликт политик считает закрепление в Конституции Украины «нейтрального и внеблокового безъядерного статуса».