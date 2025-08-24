Зеленский поиронизировал над атаками ВСУ на нефтепровод «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский поиздевался над атаками ВСУ на нефтепровод «Дружба», когда отвечал на вопрос о шансах Киева на снятие вето на вступление в ЕС, которое наложено венгерским премьером Виктором Орбаном.
Об этом пишет NEWS.RU, ссылаясь на украинские СМИ. По данным журналистов, Зеленский усмехнулся, когда связал судьбу магистрали с дружбой между Украиной и Венгрией. Приводим его цитату полностью:
— Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии, — цитируют журналисты Зеленского.
Ранее британские журналисты писали, что Киев наносит удары по нефтепроводу из-за того, что ВСУ терпят на поле боя крах, что отталкивает членов ЕС и еще больше провоцирует Россию.